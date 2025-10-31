Главком ВСУ заявил об увеличении «килл-зоны» на фронте

«Килл-зона» на российско-украинском фронте увеличилась до 20 километров, утверждал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на совещании по проблемам военной медицины. Он подчеркнул, что Россия также нарастила концентрацию беспилотников в зоне боев, сообщает «РБК-Украина».

Главком также отметил, что украинцам становится все сложнее эвакуировать раненых с поля боя.

Ранее военкор «Соловьев live» Георгий Мамсуров сообщал, что российские военные на некоторых фронтовых участках создали «килл-зону», которая может уходить в тыл противника на 70 километров. По его словам, понятие «килл-зона» приходит на смену «серой зоне» и означает территорию, «которая начинается от линии фронта и идет вглубь территории противника».

«Если раньше эта „килл-зона“ была, наверное, в пределах трех километров от линии фронта, то сейчас она в разных точках фронта уходит вглубь до 50 километров», — говорил журналист в беседе с NEWS.ru 1 октября.

