Глава Щелкова Булгаков принял участие в отправке гуманитарной помощи в зону СВО

В городском округе Щелково прошла очередная акция по сбору и отправке гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, находящихся на передовой. На этот раз участниками было собрано более 1,5 т самого необходимого: медикаментов, продуктов питания, перевязочных материалов и многого другого.

К сбору и погрузке гуманитарной помощи присоединился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Также в акции принял участие его советник, участник СВО Виктор Дядюра и депутат Госдумы Александр Толмачев. Весь груз отправился в региональный распределительный центр, где впоследствии будет рассортирован по запросам.

В завершение мероприятия Андрей Булгаков выразил благодарность всем, кто участвовал в сборе гуманитарной помощи.

«Отправили очередную машину гуманитарной помощи нашим бойцам на передовую. Благодарю всех жителей, которые приняли участие в сборе, а также наших волонтеров. Вы делаете то, что действительно важно!» — сказал Булгаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.