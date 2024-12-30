Глава Реутова поздравил с Новым годом детей из семьи участника СВО

В рамках областной акции «Елка желаний» глава Реутова Филипп Науменко встретился с Егором и его сестрой Варварой, детьми участника специальной военной операции, и вручил им новогодние подарки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Егору 6 лет, он ходит на подготовку к школе и мечтает, наконец, пойти в первый класс. А еще он очень ждет папу, который защищает Россию в зоне специальной военной операции. Пожелал, чтобы их отец, как и все наши бойцы, скорее вернулся c Победой. Также организовали для них посещение губернаторской елки и поездку в Московскую усадьбу Деда Мороза», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

«Елка желаний» проводится в Реутове с 2018 года. В этом году акция особенная — в ней принимают участие более 500 детей из семей участников СВО. Благодаря акции свои подарки уже получили 363 ребенка.

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