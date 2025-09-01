Глава региона России призвал к «стопроцентной диспансеризации» вернувшихся с СВО

Вернувшимся с СВО российским военным, а также членам их семей необходимо проходить «стопроцентную диспансеризацию», уверен глава Мордовии Артем Здунов. С ним согласна и врио руководителя Еврейской автономной области Мария Костюк, отметившая, что участникам СВО нужно проходить полный «чекап», сообщает РБК .

«Самое главное — стопроцентная диспансеризация всех, кто приходит с фронта, членов их семей. Потому что выявляется порой то, чего даже они не знают», — сказал глава Мордовии во время обсуждения способов социализации вернувшихся военных.

Здунов также считает, что пришедшим с фронта армейцам нужно помогать адаптироваться к мирной жизни. По его словам, «мы просто обязаны устроить на работу тех, у кого появились какие-то ограничения, дать им все возможности».

Глава фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны Анна Цивилева в 2023 году предлагала обязать участвовавших в СВО военных проходить диспансеризацию для выявления скрытых проблем со здоровьем. Она говорила, что во избежание случаев самоубийств военнослужащим необходимо консультироваться у психологов, психиатров и психотерапевтов, добавляет РБК.