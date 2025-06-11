Глава Подольска встретился с участником СВО и подарил его дочери гитару

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил участника специальной военной операции Сергея, узнал что нужно на передовой и подарил его дочери гитару. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Артамонов и защитник Родины познакомились во время одной из поездок главы округа в зону проведения СВО. Встретились во время короткого отпуска, но уже на следующий день Сергей вернулся обратно на службу.

Встреча прошла в кругу родных героя. С ними была его дочка, которая закончила 7 класс и на лето поставила себе цель научиться играть на гитаре. Артамонов подарил ей инструмент со словами, что мечты должны сбываться. Также планирует помочь с путевкой в детский оздоровительный центр.

«С Сергеем поговорили о разном: что требуется на передовой, какие бытовые вопросы можем помочь решить дома в Подольске. Такие встречи важны, чтобы вовремя поддержать в решении любых вопросов», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.