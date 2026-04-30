Глава Подольска с гуманитарной миссией посетил российских бойцов в зоне СВО

29 апреля глава городского округа Подольск Григорий Артамонов совершил гуманитарную поездку в зону проведения специальной военной операции. Он встретился с военнослужащими сразу нескольких подразделений, сообщили пресс-службе главы.

Особо отмечается, что Артамонов был рад вновь увидеть тех, с кем его связывает давняя дружба.В рамках акции «Подольск помогает» совместно с жителями и предприятиями было собрано порядка 10 тонн необходимого груза.

Сбор осуществлялся адресно — с учетом конкретных потребностей каждой бригады. Бойцам доставили все, что было запрошено: от квадрокоптеров до строительных материалов.

Особое внимание было уделено 106-й гвардейской Тульской дивизии. Военнослужащие выполняют задачи в сложных условиях широкой речной поймы, где эффективность передвижения напрямую влияет на успех операций и сохранение жизней. Для повышения их мобильности Григорий Артамонов передал подразделению мощный гидроцикл, который значительно превосходит по скорости и маневренности обычные лодки и является крайне востребованным на данном участке.

Также глава Подольска и артисты поздравили защитников с наступающим 9 Мая. Для бойцов прозвучали военные песни, хранящие память о подвиге и силе народа. Многие из героев подпевали выступающим. В ходе беседы была подчеркнута преемственность поколений: тогда, в 1945-м, Победа была завоевана общими усилиями, стойкостью и единством — те же ценности и сила духа помогают бойцам и сегодня.

«Будем и дальше оказывать всестороннюю поддержку. Потому что победа, как и прежде, складывается из общих усилий — и на передовой, и в тылу», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.