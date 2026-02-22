Глава Подольска поздравил участников СВО с наступающим Днем защитника в госпитале

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов 20 февраля навестил защитников в 1586-м Военном клиническом госпитале Министерства обороны Российской Федерации. Вместе с представителем первой танковой армии вручил отличившимся бойцам орден Мужества, медаль «За отвагу» и поздравил с наступающим Днем защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«За каждой такой наградой стоят непростые испытания, сила характера и настоящая любовь к Родине. Важно, чтобы каждый воин чувствовал: он не один. Желаю скорейшего восстановления и благополучия. С праздником! „, — сказал Артамонов.

Он отметил, что в госпитале проходят лечение герои, участники специальной военной операции. Лучшие врачи и заботливый медперсонал — настоящие профессионалы своего дела — помогают им как можно скорее восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

«Глубоко признательны военнослужащим за стойкость и самоотверженность. Наша задача — окружить их вниманием. Поговорили о службе, боевых товарищах, планах на будущее. Было важно лично поблагодарить за мужество, стойкость и верность долгу», — добавил Артамонов.

Артамонов подчеркнул, что в настоящее время для защитников действуют 77 мер поддержки. Оформить их стало еще проще, большинство доступны в любом МФЦ округа. Также можно обратиться в фонд «Защитники Отечества» и Ассоциацию ветеранов СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.