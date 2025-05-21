Глава Подольска передал квадрокоптеры участникам СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с руководителем подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым передал два квадрокоптера Mavic 3T участнику спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Железные птицы отправятся в надежные руки бойцов казачьей разведывательной бригады «Терек» в отряд БПЛА «Пересвет». Технику приобрели при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Каждое такое дело — не просто помощь, а частичка общей поддержки, которую мы отправляем туда, где она особенно нужна. Спасибо нашим землякам за мужество и стойкость. Подольск гордится героями. Вместе будем приближать нашу победу!» — сказал Артамонов.

Ранее очередную партию гуманитарной помощи для бойцов собрали в волонтерском центре.

Списки необходимого передала супруга военного с позывным Гранит Марина Громова. На Херсонском направлении вместе с ее мужем находится еще 60 подольчан.

Для бойцов специальной военной операции на этот раз собрали строительные материалы, лопаты, рабочие перчатки, газовые баллоны, продукты питания, средства личной гигиены и необходимые медицинские препараты. В ближайшее время гуманитарная помощь из Подольска будет доставлена на передовую Херсонского направления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.