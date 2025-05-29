Глава Павлово-Посадского городского округа встретился с героем СВО

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с павловопосадцем, участником специальной военной операции, который находится в краткосрочном отпуске, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Юрий проживает в деревне Алферово Павлово-Посадского городского округа. 1 мая 2023 года он добровольно ушел служить на фронт. В данный момент он защищает Родину в составе 76-й дивизии 237 полка в Курской области. Юрий служит в звании ефрейтора, отмечен высокими государственными наградами: медалью «За отвагу» и медалью участника СВО.

«Для меня было большой честью лично поблагодарить его за самоотверженность, силу духа и настоящие примеры мужества, которые он подает нам всем» — сказал Денис Олегович.

Особую гордость вызывает и история его семьи. Жена Марина всегда поддерживает мужа в этот сложный период, дочь Анна, которой сейчас 16 лет, заканчивает 9 класс и поступает в Павлово-Посадский техникум, а сын Илья, которому 21 год, окончил Покровский педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

