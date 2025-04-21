Глава Нижегородской области резко высказался о выкинутых письмах для бойцов СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в Нижнем Новгороде начато расследование в связи с тем, что кто-то выбросил письма, предназначенные для участников специальной военной операции, написанные студентами местного техникума. Он осудил случившееся, сообщает pravda-nn.ru .

Коробка с письмами, адресованными российским военнослужащим, была найдена в мусорном контейнере на улице Баренца в Сормовском районе. На конвертах в качестве авторов были указаны учащиеся Нижегородского строительного техникума. В самом учебном заведении выразили удивление по поводу обнаружения писем, однако воздержались от комментариев. Глеб Никитин охарактеризовал их слова как «невнятные».

«Не могу не выразить своего отношения. Тот, кто при доставке писем вместо отправления адресатам выбросил их, — бездушный, тупой моральный урод. У него есть имя и фамилия. Все остальные, в первую очередь, дети — пострадавшие. Конечно, мы должны знать и таких „героев“», — возмутился губернатор.

По его словам, правительство области начало проверку по данному инциденту с целью выявления виновных. В случае установления причастности руководства техникума, возможно его отстранение от занимаемых должностей.

Глеб Никитин выразил искреннюю благодарность неравнодушным гражданам, которые нашли письма и проинформировали об этом.

«Такого больше быть не должно. Ну, и вместе с ребятами решим, как поступить с этими письмами», — заключил он.