Глава Лосино-Петровского в Подмосковье встретился с участником СВО

В Лосино-Петровском глава округа Сергей Джеглав встретился с участником специальной военной операции Геннадием Станиславовичем и его семьей. Боец находится в отпуске и обсудил с руководством муниципалитета развитие городской среды и меры поддержки военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Геннадий Станиславович вместе с супругой воспитывает двоих детей, у семьи также трое внуков. В 2024 году он подписал контракт с министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. Сейчас военнослужащий выполняет задачи на передовой в инженерно-саперном подразделении. За мужество и отвагу при защите Отечества он награжден медалью Жукова.

Во время встречи в кругу семьи обсудили изменения в округе. В отпуске боец проводит время в родном городе и отмечает положительные перемены в развитии инфраструктуры, а также подчеркивает значимость модернизации системы ЖКХ.

«По возвращению Геннадия Станиславовича окажем всю необходимую помощь по получению льгот и адаптации в гражданской жизни. Сегодня это ключевая задача команды муниципалитета, часть большой работы, которая проводится в регионе под наставничеством губернатора Андрея Воробьева», — сказал Сергей Джеглав.

Во встрече также участвовал руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Артем Ковалевский. Организация оказывает всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.