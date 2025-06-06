Глава Лосино-Петровского Джеглав навестил семью участника СВО

В свободное от работы время Екатерина, супруга бойца, помогает российским военнослужащим, собирает гуманитарную помощь и отвозит в зону проведения специальной военной операции. Ранее женщина обращалась к главе округа Лосино-Петровский Сергею Джеглаву за помощью в сборе необходимых вещей для военнослужащих. Гуманитарный груз был собран и отправлен на фронт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До СВО Алексей работал водителем в АО «Реал Капс» в Свердловском. 29 августа прошлого года подписал контракт и отправился на фронт штурмовиком.

Дома ждет его семья. Старший Иван учится в Рязанском университете имени П. А. Костычева по специальности «Ветеринарная санитарная экспертиза», средний Алексей обучается в колледже «Энергия» по направлению «Информационная безопасность», а младший Виктор учится в шестом классе в Свердловской школе имени М. П. Марченко.

Также семье необходима помощь с проведением на их участок водопровода от централизованной сети. Обращение уже направлено в ГУП МО «КС МО».

Кроме того, супруга бойца обратилась с просьбой произвести отсыпку подъезда к ее домовладению. По этому вопросу уже была проведена встреча с профильными специалистами, где приняли решение заасфальтировать данный участок придомовой территории.

«Благодарю Екатерину за активную гражданскую позицию и душевный прием. Обязательно поможем в решении всех вопросов. Напоминаю, что в Лосино-Петровском работает Центр поддержки участников СВО и их семей „Мы рядом“. Вы можете обратиться за помощью по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 6, каб. 13», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.