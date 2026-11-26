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Глава Лобни Анна Кротова и председатель местного совета депутатов Владимир Букин 25 ноября поздравили Галину Мамонтову и участников центра «Свечной блиндажик» с четырехлетием его создания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова вручила активистам награды за труд, отзывчивость и заботу о защитниках. Глава Лобни пожелала волонтерам сил для новых добрых дел и надежных помощников.

«Все начиналось с блиндажных свечей, а сегодня волонтеры помогают бойцам по самым разным направлениям. Каждое изделие проверяют сами военнослужащие, а их обратная связь помогает добровольцам совершенствовать работу», — отметила глава муниципалитета.

Участников центра также поздравили представители военного и экспертного сообщества, общественных организаций, волонтерских объединений и участники СВО. На празднике выступили школьники.

«Свечной блиндажик» объединяет жителей Лобни разных профессий и возрастов. В центре собирают и готовят к отправке гуманитарную помощь военнослужащим, мирным жителям и госпиталям. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут шерстяные носки, шьют антидроновые плащи, адаптационные браслеты и дождевики, изготавливают ампульницы для медиков и мягкие накладки на костыли.

Многие приходят после работы, вкладывая в общее дело время, силы и личные средства. Узнать подробности и присоединиться к волонтерам можно в центре по адресу: улица Букинское шоссе, 31.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.