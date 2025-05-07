Глава Люберец провел встречу с семьями участников СВО в формате выездной администрации

«Вопросы у семей участников СВО есть, они разноплановые, но каждый требует от нас максимальной вовлеченности — все обращения будем адресно сопровождать до полного решения», — отметил Волков.

Он напомнил, что в городском округе Люберцы организована комплексная система социальной поддержки участников СВО и их семей.

«Для удобства и максимально оперативной помощи у нас по одному адресу (г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3) функционируют сразу три организации: Государственный Фонд „Защитники Отечества“; Комитет семей воинов Отечества; Центр поддержки участников СВО и их семей. Номер телефона горячей линии — 8(909)640-50-50», — подчеркнул Владимир Волков.

Также по инициативе Президента создана Ассоциация ветеранов СВО, ее главные задачи: социальная адаптация Героев; помощь в трудоустройстве; социальная поддержка (юридическая помощь, медицинские льготы); патриотическое воспитание подрастающего поколения. Руководитель отделения в Люберцах — участник специальной военной операции Александр Кулагин, контактный телефон — 8 (498) 659-89-79.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.