Глава Ленинского округа Станислав Каторов отвез гуманитарную помощь в зону СВО

Партию гуманитарной помощи доставил в зону проведения специальной военной операции и в приграничные области глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе со своей командой. В составе гумгруза — предметы первой необходимости, оснащение и письма детей для бойцов, а также компьютерная техника — для школы-интерната в Макеевке, сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«От имени нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и от имени всех наших жителей передал гуманитарный груз и письма от школьников бойцам. Собранная нами помощь — медикаменты, теплые вещи, продукты питания, оборудование и автомобили — это малейшая часть той благодарности, которую мы испытываем к нашим защитникам. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы обеспечить наших ребят всем необходимым. Победа будет за нами!», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он уточнил, что гуманитарный конвой доставил помощь бойцам 2-го стрелкового батальона 110-й Отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 51 Общевойсковой Армии Южного Военного Округа.

Кроме того, большую партию современной техники, необходимой для улучшения образовательного процесса, команда из Ленинского округа доставила в подшефную школу-интернат № 36 в городе Макеевка. Это моноблоки, которые позволят расширить возможности изучения информационных технологий и подготовить ребят к жизни в цифровом мире, сенсорный киоск — интерактивное средство обучения, которое поможет ребятам в увлекательной форме получать информацию, и другое оборудование.

«Новые телефонные аппараты обеспечат бесперебойную связь и оперативную коммуникацию между педагогами, воспитанниками и администрацией школы. Школьные звонки в здании теперь будут звучать четче и громче, оповещая о начале уроков и перемен. А незаменимые в современном образовании ноутбуки станут верными помощниками в учебе и исследовательской деятельности. Понимая, насколько важно обеспечить детям комфортные и современные условия для обучения и развития, мы приложили максимум усилий, чтобы эта передача оборудования стала реальностью», — подчеркнул Станислав Каторов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.