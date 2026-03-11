Глава Ленинского округа поздравил супругу участника СВО с Международным женским днем

В Международный женский день глава Ленинского городского округа Станислав Каторов навестил Екатерину — супругу участника специальной военной операции Алексея Петрашишина, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Международный женский день — это время особого внимания, заботы и теплоты. В этот день для нас особенно важно быть рядом с теми, чьи мужья отдали жизнь за мир и безопасность нашей страны в ходе специальной военной операции. Наш долг — окружить такие семьи заботой и оказывать им всю необходимую поддержку», - подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Алексей был человеком с активной жизненной позицией и настоящим мужским характером. Он принял решение отправиться добровольцем, подписав контракт ещё до объявления частичной мобилизации. К сожалению, 23 сентября 2022 года Алексей героически погиб, выполняя боевую задачу под Луганском. За проявленный героизм он посмертно награжден Орденом Мужества. По личной просьбе бойца местом его упокоения стало село Калиновка Рязанской области — это место было ему по-особенному дорого.

В ходе встречи за чашкой чая глава округа обсудил с Екатериной не только текущие вопросы, но и планы на будущее. Женщина хочет открыть собственное дело в сфере общественного питания.

«Со своей стороны, мы обязательно окажем ей необходимую помощь», — отметил Станислав Каторов.

Поддержка семей участников СВО остается приоритетным направлением работы администрации Ленинского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.