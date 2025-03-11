Глава Ленинского округа поздравил руководителя военно-патриотического клуба

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов навестил жительниц муниципалитета, потерявших супругов в ходе специальной военной операции. Одна из них — Елена Сергеевна Перепелица — руководитель военно-патриотического клуба «Стратегия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Не мог не заехать к Елене. Она — мать троих прекрасных сыновей и жена бойца, который числится пропавшим без вести в зоне проведения СВО. Ее муж, Сергей Перепелица, был награжден орденом Мужества, являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе и ветераном спецназа «20 отряд». С октября 2022 года он добровольно отправился служить по контракту. Летом 2023 года после минометного обстрела в бою он исчез», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Глава муниципалитета навестил семью героя, поздравил Елену с Международным женским днем. Супруга бойца поделилась, что создание военно-патриотического центра было идеей Сергея. Он стремился передавать свои знания и боевой опыт молодежи, развивать в них смелость и любовь к Родине, оказывать поддержку военнослужащим и их семьям. Сейчас, уже больше полугода, центром управляет его жена Елена.

«Стратегия» также выполняет важную функцию координационного центра, направляющего и упорядочивающего деятельность волонтеров, оказывающих помощь участникам СВО, что позволяет сделать эту поддержку более адресной и продуктивной.

«Елена, благодарю за вашу внутреннюю стойкость, за работу, за отвагу и за любовь к людям! Спасибо за Ваше доброе сердце и готовность всегда помогать. Пусть в Вашем доме всегда будет надежда, тепло и комфорт. А мы всегда будем рядом», — сказал глава Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.