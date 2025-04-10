Глава Ленинского округа подписал соглашение о поддержке участников СВО

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с заместителем министра инвестиций, промышленности и науки, председателем ассоциации ветеранов СВО Московской области Кириллом Лосунчуковым, общественным представителем местной торгово-промышленной палаты Московской области Максимом Араповым, а также ректором Московского регионального социально-экономического института Еленой Золотухиной и заведующей структурного подразделения в Ленинском округе колледжа «Московия» Ольгой Аносовой подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии, которое будет направленно на оказание помощи участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Подписание этого соглашения знаменует собой важный шаг в обеспечении всесторонней поддержки участников СВО. Это не просто формальный документ, а реальное обязательство объединить ресурсы и экспертизу различных секторов для создания благоприятных условий для ветеранов. Благодаря совместным усилиям участники СВО смогут получить не только необходимую профессиональную переподготовку и возможности трудоустройства, но и почувствовать себя нужными и востребованными членами общества. Соглашение, безусловно, станет прочной основой для дальнейшей работы и позволит создать комплексную систему помощи ветеранам, учитывающую их индивидуальные потребности и стремления», — сказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председателя ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Основные задачи сотрудничества предполагают подготовку специалистов, включая участников СВО, для работы на территории в округе, повышение квалификации рабочих и служащих, адаптацию образовательных программ к требованиям уровня подготовки рабочих, служащих, а также помощь в трудоустройстве участников специальной военной операции на предприятиях и организациях Ленинского округа.

«Сегодня мы подписали соглашение, которое объединяет усилия администрации, бизнеса, образования и общественных организаций для поддержки наших бойцов. Важно, чтобы наши военные, вернувшись домой, не остались без внимания. Подписание соглашения между администрацией, ассоциацией, колледжем, нашим институтом и торгово-промышленной палатой — это еще один шаг к тому, чтобы создать систему комплексной поддержки. Многие бойцы хотят сменить сферу деятельности или нуждаются в переподготовке. Все эти вопросы мы будем решать вместе — помогать с переподготовкой и поиском работы», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Поддержка ветеранов осуществляется в рамках программы «Герои Подмосковья» и партийного проекта «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.