Глава Ленинского округа передал квадрокоптер в Кантемировскую дивизию

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов и начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области Павел Шагин встретились с бойцом роты подвоза горючего с позывным Шмель из Видного. В ходе встречи передали оборудование, необходимое для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В конце декабря ребята из третьего танкового батальона Кантемировской дивизии просили помочь в приобретении техники для мониторинга местности. Сегодня передал им квадрокоптер Мавик вместе с аккумулятором и скоростной зарядкой. По признанию бойцов, наличие такого оснащения означает немало спасенных жизней. Ради такой цели продолжим и дальше помогать нашим парням», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Александр с позывным Шмель — житель Ленинского округа. На фронте он уже больше года, служит водителем топливной цистерны. Сейчас находится дома, восстанавливается после ранения. Но скоро планирует вернуться на линию боевого соприкосновения.

«Наша авторота занимается доставкой топлива, без которой не могут ехать ни танки, ни БТРы. Перед нами стоит задача — быстро подвезти горючее, быстро разгрузиться и быстро уехать. Коптер нужен для обследования местности, чтобы избежать подрывов, обстрелов. Помощь бойцам — доброе, большое дело. В Ленинском округе очень много волонтеров и просто неравнодушных людей, которые собирают гуманитарный груз, плетут сети, приезжают поддержать боевой дух солдат. Даже рисунки и подарки от детей — это очень приятно, это дает нам сил, чтобы поскорее выполнить все поставленные задачи и вернуться домой. Огромное спасибо каждому!» — поделился Александр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.