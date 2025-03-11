Глава Ленинского округа Подмосковья навестил семью участника СВО

«Владимир был удостоен Ордена Мужества посмертно, и Елена должна получить соответствующие документы в течение полугода — лично прослежу за этим вопросом. Пусть у Елены и Вадима все будет хорошо. Всегда будем по первому зову помогать. Мы обязаны это делать!», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа.

В ходе встречи Елена поделилась, что ее супруг родился, вырос и получил образование в Йошкар-Оле. До поступления на военную службу он занимался укладкой плитки и мозаики. В июле 2024 года он подписал контракт и был направлен в район Табаевки, Купянского направления, где трагически погиб в результате атаки дрона-камикадзе.

«Перед отправкой на СВО муж попросил меня записаться в автошколу и получить водительское удостоверение, чтобы я могла его возить во время отпусков. И теперь, несмотря на горечь утраты, несмотря на одиночество, я учусь водить. Я дала ему обещание и должна его сдержать. Это стало для меня символом продолжения жизни, способом сохранить связь с любимым человеком», — рассказала Елена Дунаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.