Глава Королева передал экипировку и оборудование бойцу СВО

В четверг в центре Защитника Отечества глава Королева Игорь Трифонов передал экипировку и оборудование участнику специальной военной операции. Отец бойца, Романа Н., получил тепловизионный прицел, бронежилет и модуль защиты шеи, которые помогут защитить его сына на линии фронта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Роман Н. отправился добровольцем в зону специальной военной операции в 2022 году и в настоящее время служит на Херсонском направлении. Его решение поехать на службу поддержали родные, которые гордятся его мужеством и готовностью защищать Родину.

«Поддержке бойцов и их близких в наукограде уделяем особое внимание с самого начала спецоперации. У нас работают городской центр поддержки, штаб Комитета семей воинов Отечества, социальный координатор фонда «Защитники Отечества», отделение Ассоциации ветеранов СВО», — сказал Игорь Трифонов.

С семьями защитников поддерживается постоянная связь, за каждой закреплены координаторы — волонтеры, сотрудники администрации, депутаты. Для детей проводятся интересные мероприятия, экскурсии, мастер-классы, бесплатно работают более тысячи городских кружков и секций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.