Глава Химок Инна Федотова навестила семью участника СВО

Глава городского округа Химки Инна Федотова навестила семью участника специальной военной операции Андрея — сейчас он в отпуске, дома, рядом с близкими. По просьбе Андрея семье привезли генератор, а также вручили подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встречи в теплой домашней обстановке поговорили о семейных делах, поддержке и том, что особенно волнует семью. Не забыли и про личные поводы: Инна Федотова поздравила Андрея и его дочь Катю с днем рождения.

«Андрей и Катя получили коньки, чтобы этой зимой у них было больше поводов вместе выйти на лед. Для Дарьи и Егора тоже подготовили небольшие подарки», — рассказала Инна Федотова.

Отдельно проверили бытовые условия: глава округа лично убедилась, что в доме тепло и отопление работает исправно. Повседневный комфорт — важная часть заботы о семьях защитников.

Это соответствует курсу губернатора Московской области Андрея Воробьева на персональную поддержку семей военнослужащих. В администрации делают упор на живой диалог и помощь не только по установленным мерам, но и по тем запросам, которые не прописаны в документах.