Власти обсуждают досрочное завершение ИТ-ипотеки в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и финансово-экономический блок правительства страны сейчас прорабатывают сценарии закрытия льготной ипотеки для ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на РБК.

Об этом рассказали три источника в ИТ и на финансовом рынке.

По словам одного чиновника, один из обсуждаемых в кабмине вариантов предполагает, что эта программа завершится уже в декабре текущего года. Данный вопрос рассматривается в рамках определения приоритетов расходов федбюджета, окончательное решение еще не принято.

В Минцифры отметили, что финансирование программы ИТ-ипотеки на 2027 период прорабатывается «в условиях ограниченности бюджетных средств». При этом обязательства перед заемщиками исполнят, а ставки сохранятся на весь срок договора.

С 2024 года жилье по льготной ипотеке для ИТ-специалистов купили около 22 тыс. человек на 150 млрд рублей. Всего этим займом воспользовались свыше 100 тыс. специалистов. В проекте бюджета на 2027–2029 годы субсидии на данную программу заложены по нисходящей: с 77,8 млрд рублей в 2026 году до 35 млрд рублей в 2029 году.

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