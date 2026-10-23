Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин принял участие в пленарной дискуссии «Жилье и инфраструктура», которая прошла в рамках отраслевого дня Минстроя России. В ходе обсуждения участники рассмотрели подходы к формированию инфраструктуры, способной обеспечить долгосрочное развитие городских территорий, сообщили в пресс-службе Группы Родина.

Владимир Щекин акцентировал внимание на том, что задачи девелопера значительно шире, чем просто возведение недвижимости. По его словам, они состоят в служении городу, государству и людям — в формировании среды, которая повышает качество жизни и стимулирует рост экономики.

«Для этого необходимо еще до начала строительства понимать, что именно нужно людям, как будет работать каждый объект и какую роль он сыграет в развитии территории», — подчеркнул Владимир Щекин.

Он рассказал, что подход Группы Родина базируется на трех принципах: доказательном девелопменте, создании экономически эффективной инфраструктуры и ответственном управлении объектами после завершения строительства.

Одним из ключевых инструментов этого подхода Щекин назвал геоинформационный портал, финансирование создания которого взяла на себя Группа Родина. Портал помогает выявить, каких объектов не хватает в конкретной локации, какой экономический эффект способно принести их появление, а также делает возврат инвестиций в городскую среду прогнозируемым.

Платформа опирается на обезличенные данные операторов связи, банковские транзакции и поисковые запросы. Это дает возможность выявлять взаимосвязи между характеристиками городской среды, привлекательностью жилья и развитием бизнеса. К примеру, наличие детской поликлиники повышает вероятность того, что семья с детьми выберет район, на 19%, а детского сада — на 10%. В районах с однообразной жилой застройкой предпринимательская активность примерно на 40% ниже среднего уровня по городу. Помимо этого, наличие образовательных объектов в пешей доступности связано с ростом расходов на допобразование почти на 45%.

«Вместе с Высшей школой экономики мы создали инструмент, который позволяет видеть город через реальные потребности людей. Мы можем определить, где не хватает детских садов, медицинских учреждений, спортивных комплексов и других объектов, а также оценить, как их появление может повлиять на экономическую активность и благодаря этому строить эффективную бизнес-модель», — пояснил Владимир Щекин.

Он добавил, что социальная значимость объекта способна обеспечивать и его коммерческую эффективность. Востребованная инфраструктура приносит доход инвестору, обеспечивает устойчивую модель работы объекта и создает дополнительную экономическую ценность для территории.

Практическую реализацию этого принципа Щекин проиллюстрировал через спортивно-оздоровительный кластер «СОЮЗ» Группы Родины на ВДНХ. В него входит ФОК площадью почти 15 тыс. кв. м. Уже до завершения строительства девелопер понимал, как будет работать каждый квадратный метр будущей инфраструктуры. Резидентам будут доступны 20 видов спорта, включая баскетбол, гимнастику и водные виды спорта.

Благодаря такому подходу Группа Родина может заранее понимать, какие механизмы обеспечат экономическую эффективность объекта. Инфраструктуру планируют, учитывая будущий спрос и окупаемость.

Еще один пример — Район российских дизайнеров — проект Группы Родина. В нем спортивно-образовательным комплексом «Черный Кристалл» воспользовались свыше 10 тыс. детей. Это демонстрирует, что сформированная с учетом семейных потребностей инфраструктура становится значимой частью повседневной жизни района.

Отдельное внимание Владимир Щекин уделил ответственному управлению после завершения строительства Владимир Щекин уделил отдельное внимание. Он объяснил, что продуманная бизнес-модель позволяет обеспечивать долгосрочную работу объектов и их содержание. Он также уточнил, что Группа Родина придерживается принципа, при котором инвестор строит объект, управляет им и развивает территорию.