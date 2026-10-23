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В Домодедовской больнице выявили рак на ранней стадии при диспансеризации

Врачи Домодедовской больницы в сентябре 2026 года обнаружили рак молочной железы на самой ранней стадии у 52-летней женщины без жалоб. Диагностика при плановой диспансеризации позволила провести органосохраняющую операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина прошла плановую диспансеризацию в центре медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы. Маммография выявила образование размером около 12 мм категории BI-RADS 4.

«Пациентка чувствовала себя абсолютно здоровой. Она обратилась к нам только потому, что подошло время плановой диспансеризации», — рассказала заведующая центром Марьям Багандова.

Несмотря на отсутствие симптомов, врачи оперативно направили пациентку к онкологу. Женщина прошла дополнительные исследования и биопсию. Гистологическое исследование подтвердило рак молочной железы на самой ранней стадии.

Своевременная диагностика позволила избежать тяжелого лечения. В октябре пациентке провели органосохраняющую операцию с последующей терапией под контролем онкологов специализированной клиники.

«Ранняя диагностика позволила полностью сохранить молочную железу и избежать тяжелых последствий заболевания», — подчеркнула доктор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.