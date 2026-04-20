Глава Дмитровского округа передал бойцу СВО бронежилет

Бронежилет передали военнослужащему с позывным «Балу», который с осени 2022 года выполняет задачи в зоне СВО. С просьбой о помощи к главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову обратилась мать бойца, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военнослужащий был призван по мобилизации и до службы работал машинистом Московского метрополитена. Его мать Наталья Захарова попросила помочь с приобретением средства индивидуальной защиты, необходимого на линии соприкосновения.

«Для меня лично, как и для каждого россиянина, просьба от бойца о помощи — всегда в приоритете. Мы сделали все, чтобы максимально быстро приобрести нужное средство индивидуальной защиты», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Глава округа передал через мать слова поддержки и пожелал бойцу скорейшего возвращения домой. Бронежилет доставят сослуживцы, которые будут возвращаться из отпуска в расположение подразделения.

Наталья Захарова руководит группой «Надежный тыл», созданной более трех лет назад. Волонтеры плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь. В ближайшее время она вновь отправится в зону СВО с очередной партией груза, включая домашние заготовки от жительниц округа.

В Дмитровском округе поддержка военнослужащих и их семей остается одним из приоритетных направлений работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.