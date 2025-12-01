сегодня в 09:18

Глава Дагестана Меликов после мощного взрыва сообщил о предотвращении атаки БПЛА

В Республике Дагестан средства ПВО предотвратили атаку БПЛА ВСУ. Беспилотники противника ликвидировали над Каспийском, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

На месте находятся сотрудники оперативных служб. Органы власти функционируют в режиме оперативного штаба.

Предпринимаются нужные меры для обеспечения безопасности граждан и объектов.

Ранее в Каспийске прогремел сильный взрыв. Причина не сообщалась. Из-за взрыва были повреждены 15 автомобилей. В доме вылетели окна.

