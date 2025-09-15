Глава Чехова стал наставником в образовательной программе «Герои Подмосковья»

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин принял участие в одном из мероприятий образовательной программы «Герои Подмосковья», которое называлось «День наставника». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В мастерской управления «Сенеж», где проходят обучение финалисты программы, собрались представителей органов государственной власти и главы округов Подмосковья, которые стали наставниками для героев, а также эксперты в сфере управления и культуры. В ходе диалога участники встречи обсудили, как программа помогает адаптироваться к гражданской службе и осваивать управленческие компетенции.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, представила наставников и рассказала о принципах их работы с финалистами.

«От нашего округа в программе участвует Артем Чурилов. Мы давно находимся с ним в постоянном контакте и для меня честь быть его наставником. В ходе обучения мы уже на практике сформировали и детально разобрали вопросы, находящиеся в компетенции муниципалитета», — рассказал Михаил Собакин.

Первый модуль программы, посвященный госуправлению и стратегическому развитию, длится 11 дней и включает лекции по геополитике, конституционным основам и национальным проектам.

Следующие модули — «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления» — пройдут в ноябре 2025, феврале и апреле 2026 года соответственно. Между ними участники будут проходить стажировки под руководством наставников.

Мероприятие завершилось обсуждением роли культуры и медиа в сохранении национальной идентичности и формировании будущего России.

«Уверен, что все полученные знания и навыки помогут Артему для дальнейшего определения своего профессионального пути и позволят нам вместе добиться еще больших перемен на благо нашего округа Чехов», — отметил глава округа.