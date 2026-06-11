МИД РФ потребовал от Армении наказать вандалов, повредивших памятник ВОВ

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В МИД РФ выразили глубокое возмущение в связи с инцидентом в Гюмри Ширакской области Республики Армения, где неизвестные осквернили посвященный героям Великой Отечественной войны мемориальный комплекс «Мать Армения».

В МИД РФ подчеркнули, что данная кощунственная акция выходит за рамки обычного хулиганства. Она является умышленной атакой на общую историческую память и Победу.

Городские власти и местная общественность в Гюмри встретили случившееся с острым неприятием. Москва рассчитывает на четкую и жесткую официальную оценку инцидента со стороны руководства Армении.

Российская сторона также надеется на принятие исчерпывающих мер для оперативного привлечения виновных к ответственности и предотвращения подобных провокаций в будущем.

10 июня на территории мемориального комплекса «Мать Армения» в Гюмри неизвестные нанесли повреждения плитам, которые посвящены городам-героям ВОВ. Позолоченные буквы от наименований населенных пунктов сорвали и выбросили в мусорные баки у комплекса. На плитах остались серьезные повреждения.

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