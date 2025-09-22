Глава Чехова Михаил Собакин посетил зону СВО с гуманитарной миссией

Глава округа Чехов Михаил Собакин доставил гуманитарный груз в зону специальной военной операции, а также оказал помощь детям новых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гуманитарная помощь была передана дому-интернату в городе Снежное Донецкой народной республики и школе им. Андрея Линева в Луганске. По запросу учебных заведений, помимо канцелярских товаров, доставили инструменты для ремонта и бытовую технику — от волонтеров Чехова был передан телевизор. Воспитанники получили также сладкие подарки.

«Посещение детей — это всегда трогательные встречи. Когда мы приезжаем, ребята всегда нас встречают и помогают разгружать машины. Мы и дальше продолжим обеспечивать наши подшефные школы всем необходимым», — подчеркнул Михаил Собакин.

Для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, привезли самое необходимое оборудование — квадроцикл, коптеры, генераторы помех, оборудование для связи, маскировочные сети, рюкзаки, а также белье и фрукты. От благочинного Чеховского церковного округа, настоятеля монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумена Сергия (Куксова) передали иконы и отдельную собранную прихожанами гуманитарную помощь.

Весь груз был доставлен подразделению Дмитрия Ефремова с позывным «Узбек», в котором служат и бойцы из Чехова. В прошлом году Дмитрий стал почетным гражданином округа Чехов. Имея за плечами колоссальный боевой опыт, в начале СВО он возглавил один из полков, состоящий из мобилизованных бойцов. Сейчас занимает должность заместителя начальника штаба одной из армий нашей группировки. Для поддержания боеспособности и боеготовности в подразделении постоянно проходят занятия для личного состава, отрабатываются основные навыки в управлении дронами и антидроновыми устройствами.

«Приезжая на позиции к бойцам, мы видим, как наша армия продвигается вперед. Отодвигая линию фронта, Вооруженные силы России обеспечивают безопасность мирных жителей, не позволяя укронацистам обстреливать наши территории. Благодарю все наши волонтерские объединения и всех неравнодушных жителей за постоянную помощь, которую оказывают», — отметил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.