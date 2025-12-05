сегодня в 18:17

Глава Березовки в Белгородской области получил ранение при атаке ВСУ

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. В результате пострадал глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Украинские силы нанесли удар беспилотником по движущемуся автомобилю. Это произошло в поселке Борисовка. Глава администрации Валерий Борисенко находился в этом авто.

Он получил минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и плеча. Мужчину госпитализировали в Борисовскую ЦРБ.

Затем Валерия Викторовича переведут в больницу № 2 г. Белгорода. Атакованное транспортное средство, в котором находился глава Березовки, получило повреждения.

Ранее концерт популярного певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Белгороде, запланированный на вечер 3 декабря, был отменен всего за два часа до начала. Это произошло из-за угрозы возможных провокаций со стороны ВСУ.

