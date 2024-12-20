Глава Башкортостана рассказал о поддержке солдат, участвующих в СВО

Радий Хабиров: в зону СВО отправлено около 140 конвоев с помощью для солдат

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поделился своими наблюдениями о ситуации на линии фронта и поддержке солдат, участвующих в специальной военной операции (СВО), сообщает kp.ru .

Он отметил, что регулярно навещает башкирских бойцов, и удивился их скромности: многие не просят о помощи, уверяя, что у них все в порядке. Однако военные действительно заинтересованы в современных средствах, таких как FPV-дроны и оборудование для радиоэлектронной борьбы, которые республика уже начала поставлять.

«Я, когда встречаюсь с командирами, настоятельно их прошу отпускать ребят дважды в год в отпуск, как положено, как президент сказал», — добавил глава.

Хабиров также рассказал об отправленных 139 конвоях с помощью для солдат, отметив, что раньше требовались материалы для блиндажей, но с течением времени запросы изменились.

Говоря о поддержке участников СВО и их семей, он подтвердил, что 2025 год будет объявлен Годом поддержки. Однако цель заключается не в увеличении финансирования, а в улучшении существующих мер помощи и повышении их эффективности.