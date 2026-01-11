Гладков: за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 24 дронов

Подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан» отчитались о результатах работы за минувшие сутки. С 07:00 10 января до 07:00 11 января бойцы ликвидировали 24 вражеских беспилотных летательных аппарата, запущенных представителями киевского режима, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Военнослужащие «БАРС-Белгород» уничтожили восемь дронов. В Краснояружском округе один FPV-дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. В Шебекинском округе из стрелкового оружия расстреляли пять FPV-дронов. Кроме того, специальными средствами противодействия беспилотникам сбили разведывательный БПЛА «Лелека 100 LR» над Белгородским округом и разведывательный дрон RaeFly VT260 VTOL над Краснояружским округом.

Подразделение «Орлан» сообщило об уничтожении 16 беспилотников противника. В Шебекинском округе бойцы самообороны совместно с военнослужащими «Орлана» нейтрализовали с помощью средств радиоэлектронной борьбы шесть FPV-дронов. Еще три беспилотника в этом же районе были поражены огнем из стрелкового оружия.

Из стрелкового вооружения также сбили по три дрона в Борисовском и Грайворонском округах. В Белгородском округе один FPV-дрон подавили системами РЭБ. В общей сложности за сутки над регионом были сбиты 24 дрона.

