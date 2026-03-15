Гладков: ВСУ 204 раза ударили по Белгородской области

сегодня в 12:55

ВСУ 204 раз атаковали Белгородскую область. Использовались боеприпасы и беспилотники, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгород обстреляли ракетами 12 раз. По Белгородскому округу ВСУ запустили 39 БПЛА.

Борисовский округ атакован 13 беспилотниками. Над Валуйским округом сбили четыре БПЛА.

В Волоконовском округе ликвидировали два украинских беспилотника. Грайворонский противник пытался атаковать 27 БПЛА.

В Ивнянском округе сбили один украинский беспилотник самолетного типа. Над Корочанским округом ликвидировали один БПЛА самолетного типа.

Краснояружский округ был атакован 43 БПЛА. Над Прохоровским округом ликвидировали БПЛА.

Ракитянский округ подвергся ударам семи БПЛА. В Чернянском округе ликвидировали две воздушные цели и один беспилотник самолетного типа. По Шебекинскому округу противник пытался нанести удары 51 беспилотником.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.