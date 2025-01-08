Гладков сообщил об очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

Вечером 8 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Белгородскую область. На этот раз обошлось без жертв, но нанесен материальный ущерб в виде разрушенных домов и подорванной автомобильной техники, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе два беспилотника атаковали село Чайки. Один из них повредил забор агропредприятия и грузовик КамАЗ, а второй уничтожил легковушку, которая полностью сгорела. Кроме того, осколками были повреждены ограждения двух домов.

Шебекинский округ также подвергся атаке ВСУ — в селе Муром взрыв беспилотника около жилого дома привел к повреждению оконных стекол. Обстрелы затронули и Краснояружский район, где в селе Графовка частично нарушено электроснабжение из-за повреждения ЛЭП.

По предварительным данным, в результате всех этих инцидентов никто не пострадал.

В поселке Разумное силами ПВО уничтожен украинский беспилотник. Последствием этого стало нарушение энергоснабжения на одной из улиц населенного пункта, где упали фрагменты летательного аппарата и повредили электросети. В настоящее время оперативные службы проводят работы в зоне происшествия, выясняя детали и масштаб причиненного ущерба.