сегодня в 20:19

Гладков рассказал об обстреле ВСУ четырех муниципалитетов под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на четыре муниципальных образования в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обошлось без жертв и пострадавших.

В Шебекинском городском округе поселок Новая Таволжанка дважды подвергся ударам дронов. Зафиксированы повреждения крыши частного домовладения и стоящего рядом легкового автомобиля. В населенном пункте Муром в результате детонации дрона пострадали крыша, часть стены частного дома, а также оконные рамы летней кухни.

Село Долгое Валуйского района было атаковано FPV-дроном, в результате чего повреждена линия электропередачи. В связи с этим, жители села временно лишены электроснабжения. Ремонтные бригады начнут работы по восстановлению после получения разрешения от Министерства обороны РФ.

В селе Борисовка Волоконовского района после удара дрона произошло возгорание сухой растительности, которое было успешно ликвидировано.

В Борисовском районе, в селе Березовка, FPV-дрон взорвался вблизи торгового объекта. Здание получило повреждения остекления. Кроме того, осколками задело два автомобиля.

В настоящий момент проводится сбор и уточнение информации о последствиях инцидентов.

