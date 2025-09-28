Гладков предупредил жителей Белгородской области о минах ВСУ в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей приграничных населенных пунктов о замаскированных минах и других взрывных устройствах ВСУ.

«Уважаемые жители! Напоминаю вам, что противник продолжает применять мины и другие взрывные устройства на всей территории приграничья. Будьте внимательны и берегите себя и своих родных!», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что взрывные устройства могут быть замаскированы. Ни в коем случае не стоит подходить и прикасаться к ним.

Губернатор добавил, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сообщить об этом по номеру 112. Важно указать точный адрес и контактные данные на случай необходимости. Саперы Минобороны РФ оперативно вывезут и ликвидируют взрывоопасные предметы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.