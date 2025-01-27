Гладков предложил запретить учиться в госвузах подросткам, которые против СВО

Родители и педагоги не всегда справляются с тем, чтобы оградить подрастающее поколение от информационной войны и негативной информации об СВО, поэтому губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил обсудить вопрос о запрете поступления в государственные вузы несовершеннолетним, которые выступают против СВО, пишет ТАСС .

Соответствующую инициативу Гладков предложил в ходе еженедельного совещания правительства региона.

«Мое предложение следующее — мы же должны защищать детей, мы должны защищать конституционный строй, мы должны защищать с вами регион и страну, поэтому, если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках СВО, мое предложение — рассмотреть вопрос, если это происходит, о недопущении в будущем, например, получать образование в государственных техникумах и вузах», — предложил Гладков.

Губернатор предложил обсудить ситуацию на уровне школьных коллективов, родительских собраний и самих детей, чтобы избежать печального исхода. Гладков также подчеркнул значимость частных вузов и колледжей, вопрос ответственности за воспитание детей в семьях, получающих государственную поддержку.

Встречу, посвященную вышеуказанному вопросу, Гладков планирует провести через месяц с руководством школ, представителями родительских комитетов и сотрудниками правоохранительных органов для обсуждения проблемы.