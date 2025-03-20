Гладков: 3 человека ранены из-за атаки ВСУ на 2 района Белгородской области

Украинские силы в четверг атаковали Краснояружский и Ракитянский районы Белгородской области. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Дрон ВСУ напал на движущийся автомобиль на участке автодороги Графовка — Репяховка. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Ему удалось добраться до Краснояружской ЦРБ.

Медики оказались пострадавшему всю необходимую помощь. Он будет проходить амбулаторное лечение. Автомобиль мужчины оказался поврежден.

Другой украинский беспилотник ударил по служебному автобусу на автодороге Святославка — Илек-Кошары. В результате транспортное средство повреждено, также ранения получила супружеская пара.

У женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Ее муж получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки.

Раненых госпитализировали в Ракитянскую ЦРБ, где им оказались первую медицинскую помощь. Затем пару перевели в городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Ранее украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль силовиков в Белгороде. В результате погиб сотрудник Росгвардии.