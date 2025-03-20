Беспилотник убил сотрудника Росгвардии в Белгороде

В Белгороде в результате атаки БПЛА погиб сотрудник Росгвардии. Служебный автомобиль силовиков был атакован на участке дороги Графовка — Репяховка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Глава региона заявил, что погибший росгвагвардеец исполнял служебные обязанности и рисковал жизнью. Гладков принес соболезнования родным и близким убитого от лица земляков и себя лично.

«Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память», — написал белгородский губернатор.

Последние трое суток украинская армия пытается прорваться в Белгородскую область. Российские войска отражают атаки противника, украинцы отступают с потерями.

За последние сутки на белгородском направлении Украина потеряла до 150 военных, 19 бронемашин и четыре танка, докладывало Минобороны РФ.