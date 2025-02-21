Герой России, член Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Владимир Захаров, во время пресс-конференции на тему: «Ко Дню защитника Отечества: поддержка участников СВО», объяснил, что одной из задач РФ – это прекращение гибели людей в Донецке.

«Страна – мы – 8 лет терпели издевательство над русским народом. И многих людей, это опять же, не моя мысль, но я ее называю, кто такие пакостные вещи (ложь о действиях ВС РФ - ред.) говорит, нужно поехать в Донецк», — сказал Захаров.

Он добавил, что надо ехать в место под названием «Донецкое море», потому что там уже много людей лежит: и детей, и женщин.

«Чтобы это кладбище не росло, Россия и выполняет операцию», — подытожил Захаров.