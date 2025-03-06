Герой России, советник Воробьева Елена Серова передала помощь участникам СВО

«РЭБы, „Мавики“, одежда, генераторы, инструмент, сети, питание, строительные материалы, противодроновые одеяла и многое другое. Все это уже помогает на фронте нашим ребятам <…> Вместе мы единая команда, мощный кулак, который никто не сможет победить» — рассказала Серова.

Она подчеркнула, что в четверг была отправлена очередная партия груза, которая приблизит победу российских солдат.

Серова добавила, что большое количество неравнодушных граждан отправляют в зону СВО все необходимое для военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.