Герой РФ Сергей Ярашев 68 дней удерживал позиции в одиночку в окружении

20-летний Герой России Сергей Ярашев 68 дней в одиночку удерживал позиции в окружении и все это время поддерживал родных, сообщает RT .

Бабушка бойца Валентина Антоновна рассказала, что во время выполнения задания Сергей прислал семье голосовое сообщение. Он заверил близких, что с ним все хорошо, и просил не переживать.

В последний раз военный вышел на связь 7 декабря. Затем он смог позвонить только 27 февраля уже из Донецка, куда его эвакуировали. За время окружения Ярашев похудел на 10 килограммов.

Дядя военнослужащего сообщил, что после спасения Сергей находился в состоянии шока и не мог поверить, что сумел вырваться из окружения. Боец признался родным, что выдержать испытание помогла любовь к невесте, с которой он вместе четыре года.

«Серега говорил, что комбат был на связи с ним и подбадривал его постоянно, что он обязан вернуться, ведь его ждет девушка», — рассказал дядя.

Родные считают, что важную роль сыграла физическая подготовка: до армии Сергей ежедневно занимался на турнике. На видео из Донецка он выглядел сильно заросшим и измученным.

«Я за эти два с лишним месяца все храмы обошла, молилась бесконечно за него. И сейчас молюсь. Сначала он сильно переживал из-за ног, но теперь его заверили, что поставят протезы и он снова будет ходить», — сообщила Валентина Антоновна.

Ранее Владимир Путин присвоил Сергею Ярашеву звание Героя России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.