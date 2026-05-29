Героиня фильма RT «Сильные духом. Тыл» Екатерина рассказала о помощи на СВО

Героиня фильма RT «Сильные духом. Тыл» Екатерина Шельпякова рассказала, как от готовки для своего молодого человека пришла к помощи целой роте военных на СВО.

Сначала Екатерина Шельпякова готовила домашнюю еду для своего молодого человека — военнослужащего. Со временем помощь стала регулярной, и теперь она отправляет посылки для целой роты.

«Когда ты готовишь любимому человеку — это уже совсем другие чувства, другие ощущения. Ты это делаешь с трепетом», — рассказала девушка.

Бойцы ждут ее посылки с запеченной курицей, пюре и тушенкой. Вокруг нее сформировалась группа добровольцев, которые помогают с приготовлением и отправкой еды. По словам героини, участники получают слова благодарности от военнослужащих.

Премьера фильма состоится сегодня, 29 мая, в 20:00 на площадках RT.

