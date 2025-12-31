сегодня в 08:31

В последнем месяце этого года армия России достигла самых высоких темпов наступления, сообщил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Об этом он рассказал в ходе проверки выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Север» ВС страны.

«За месяц освобождено более 700 кв. м территории. Группировка войск „Север“ завершила освобождение Курской области», — сказал Герасимов.

Он добавил, что всего военные взяли под свой контроль около 950 кв. км и освободили 32 населенных пункта.

