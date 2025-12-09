Герасимов: после освобождения Красноармейска ВС РФ выбивают ВСУ из Димитрова

После освобождения Красноармейска в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожают боевиков ВСУ, которые окружены в районе Димитрова. Такие задачи поставлены группировке войск «Центр», рассказал начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО. Еще он вручил госнаграды российским солдатам, которые отличились во время освобождения Красноармейска (Покровска). Также Герасимов поблагодарил бойцов за доблесть и мужество.

Начальник Генштаба добавил, что ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне спецоперации. В Красноармейске российские военные проверяют жилые кварталы. Также солдаты помогают мирным жителям.

Из освобожденного города в безопасные районы эвакуировали около 200 жителей. Сейчас бойцы уничтожают украинских боевиков в Димитрове.

Красноармейск российские войска освободили 1 декабря.

