Генсек НАТО Рютте признал, что нанести РФ поражение на поле боя не удалось

Что касается «неправильной траектории» конфликта на Украине, здесь генсек НАТО Марк Рютте как представитель крупнейшего военного блока фактически признал, что нанести России поражение на поле боя не удалось, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее Рютте заявил, что НАТО должно увеличить, а не уменьшать поддержку Киева, так как у конфликта на Украине «неправильная» траектория. Генсек НАТО заявил, что происходящее на фронте надо изменить.

«Что касается „неправильной траектории“ конфликта, здесь Рютте как представитель крупнейшего военного блока фактически признал, что нанести России поражение на поле боя не удалось, у Украины заканчиваются мобилизационные ресурсы, подорвать экономику России тоже не получилось», — сказал Сипров.

Он добавил, что с приходом новой администрации в Вашингтоне шансы Запада на успех в конфликте становятся минимальными — окно возможностей закрывается.

«Главный замысел противника вероятно заключался в расчете на внутренний коллапс России наподобие событий Первой мировой войны. Однако этого не произошло. Уровень поддержки специальной военной операции в российском обществе остается высоким, миллионы граждан участвуют в волонтерских движениях и жертвуют средства», — отметил политолог.

Сипров указал на то, что значительная часть населения воспринимает спецоперацию как новую отечественную войну. Уровень доверия к верховному главнокомандующему остается чрезвычайно высоким, несмотря на ожидания Запада, что экономические трудности приведут к внутреннему кризису и падению власти.

«Таким образом, ошибка Запада была в том, что они не учли особенности российской нации, которую я бы назвал „многонациональным русским народом“. Поэтому конфликт на Украине пошел именно по этой „неправильной траектории“ и не мог пойти иначе», — заключил эксперт.