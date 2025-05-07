Генерал Попов: БПЛА по Москве могли запустить с любой территории, где есть лес

В ночь с 6 на 7 мая ВСУ снова пытались атаковать Москву с применением беспилотников. Заслуженный летчик, генерал-майор Владимир Попов указал, что дроны могли запустить диверсанты из любой точки на российской территории, где есть лес, сообщает MK.Ru .

Над Москвой и областью было уничтожено 19 украинских БПЛА. Это уже вторая за неделю массированная атака на столичный регион.

Попов указал, что дронам противника иногда все же удается прорваться через ПВО и пролететь на большие расстояния. Это связано с метеоусловиями, временем суток или использованием ВСУ западных математических моделей.

Однако российские средства ПВО уничтожают большую часть, прорваться может лишь от 15 до 25% БПЛА противника, как отметил Попов. Он отметил, что дроны, которым удается пролететь вглубь страны, могут быть запущены в том числе с российской территории диверсантами. В частности их запускают с территории, где есть леса.

«Где-то диверсанты „реанимируют“ старые беспилотники, где-то получают новые», — сказал Попов.

Он добавил, что поставки таких дронов могут вестись через госграницу с Казахстаном, а туда они попадают через Узбекистан, Таджикистан и т. д.

При этом генерал не сомневается, что Россия сможет обеспечить безопасность Парада Победы, но исключать провокаций на окраинах нельзя.

О том, что в ночь на 7 мая была отбита воздушная атака на Москву, сообщал мэр города Сергей Собянин.