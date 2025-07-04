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На выездной администрации в Раменском обсудят обращения молодежи

10 июля в Раменском муниципальном округе состоится встреча главы муниципалитета Эдуарда Малышева с молодежью. Мероприятие пройдет в 16:00 в поселке Электроизолятор, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев и его заместители проведут встречу с молодежью в формате выездной администрации. Цель мероприятия — выслушать предложения, идеи и проблемы, которые волнуют молодое поколение жителей муниципалитета.

Встреча состоится в 16:00 в отделе досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра, расположенного по адресу: поселок Электроизолятор, дом 52. Молодые жители округа смогут задать свои вопросы руководству муниципалитета и высказать пожелания по развитию городской среды.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна в официальной группе Раменского медиацентра в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке. Это позволит всем заинтересованным гражданам следить за ходом встречи в режиме онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.