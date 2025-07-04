сегодня в 10:27

Работы по восстановлению электроснабжения потребителей завершили в Сергиевом Посаде

В ходе проведения аварийно-восстановительных работ специалисты компании «Россети Московский регион» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, д. Афанасово. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы продолжаются.

Проведение восстановительных работ координирует штаб по безопасности электроснабжения «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают сотрудники МЧС.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.